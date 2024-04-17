Белополье в Сумской области ночью подверглось удару рф, есть повреждения инфраструктуры и раненый - ОВА

Российские войска ночью обстреляли Белополье Сумской области из реактивных систем залпового огня, повредив жилые дома, газопровод и линию электропередачи, один человек получил ранения, есть обесточивание, сообщили в среду в Сумской ОВА, пишет УНН.

Сегодня, 17 апреля, ночью враг совершил очередное преступление против мирного населения Сумской области. Из РСЗО осуществлен обстрел Белополья. Предварительно, получил осколочные ранения один человек. Один человек из поврежденного жилья перемещен в пункт несокрушимости - сообщили в Сумской ОВА в Telegram.

В результате обстрела, как отмечается, повреждены многоквартирные и частные жилые дома, автомобили. Также поврежден газопровод и линия электропередачи. Без электроснабжения осталось 746 абонентов.

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