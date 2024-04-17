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За сутки рф нанесла 2 ракетных удара, 64 авиационных атак, 75 залповых обстрелов
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Белополье в Сумской области ночью подверглось удару рф, есть повреждения инфраструктуры и раненый - ОВА
Прошлой ночью враг обстрелял из реактивных систем залпового огня Белополье Сумской области, повредив здания, автомобили, газопровод и линию электропередач, в результате чего один человек получил ранения, а 746 абонентов остались без электроэнергии.
На Херсонщине из-за обстрела рф 5 человек получили ранения
российские войска обстреляли населенные пункты Херсонской области, ранив 5 человек и нанеся значительный материальный ущерб.
Враг терроризирует Днепропетровскую область: ранена 63-летняя женщина и зафиксированы значительные повреждения
В результате вражеского обстрела на Днепропетровщине ранена 63-летняя женщина, повреждены частные дома, хозяйственные постройки, гимназия и линии электропередач.
За сутки рф потеряла 710 военнослужащих
За минувшие сутки россияне потеряли 710 военнослужащих, в результате чего их общие потери с начала вторжения составили 456 050 человек, согласно данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
российские войска совершили 216 обстрелов 8 населенных пунктов в Запорожской области
За минувшие сутки российско-оккупационные войска совершили 216 обстрелов 8 населенных пунктов Запорожской области, включая авиаудары, атаки беспилотников и артиллерийские обстрелы, которые привели к разрушениям жилых домов, но обошлось без жертв среди мирного населения.
рф обстреляла Николаевскую область: поврежден жилой дом, но пострадавших нет
Вражеская артиллерия обстреляла город Очаков и его акваторию в Николаевской области, повредив жилой дом, но обошлось без жертв.
За сутки рф нанесла 2 ракетных удара, 64 авиационных атак, 75 залповых обстрелов
За минувшие сутки рф нанесла 2 ракетных удара, 64 авиаудара и 75 обстрелов из реактивных систем залпового огня по украинским позициям и населенным пунктам в разных областях, включая Харьковскую, Луганскую, Донецкую, Запорожскую, Херсонскую и другие.
Сегодня Всемирный день борьбы с гемофилией: сколько людей в Украине страдают этим неизлечимым недугом
Во Всемирный день борьбы с гемофилией, 17 апреля, по всему миру проходят мероприятия, направленные на повышение осведомленности о гемофилии - редком генетическом заболевании, которое нарушает свертываемость крови и вызывает чрезмерное кровотечение.
В Днепропетровской области после непогоды восстановлено электроснабжение для 48 000 семей
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Великобритания запрещает курение для тех, кто родился после 2009 года
Британский парламент принял закон о запрете курения для людей, рожденных после 2009 года, с целью создания "поколения, свободного от табачного дыма".