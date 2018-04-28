За день на Донбассе ранены трое военных, двое травмированы
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. С начала сегодняшних суток до 18:00 боевики на Донбассе 21 раз открывали огонь по укреплениям сил АТО. Вследствие вражеского огня трое украинских воинов получили ранения, двое военнослужащих получили боевое травмирование. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
"С начала сегодняшних суток боевики российско-оккупационных войск 21 раз открывали огонь по укреплениям сил АТО... В результате вражеского огня трое украинских воинов получили ранения. Двое военнослужащих получили боевое травмирование. Они доставлены в лечебные учреждения и им оказана медицинская помощь", - говорится в сообщении.
Как отмечается, на донецком направлении с запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия оккупанты обстреляли защитников Авдеевки. Также минометы калибра 120 мм агрессор применил под Богдановкой и Новотроицким.
Кроме этого, с 82-миллиметровых минометов, гранатометов и стрелкового оружия боевики вели огонь по нашим позициям вблизи Шахты "Бутовка", из гранатометов - неподалеку Талаковки, крупнокалиберных пулеметов - в районе Гнутово и Водяного, а стрелковое оружие применили по защитникам Широкино, Гнутово, Талаковка и Каменки. Неподалеку Марьинки огонь вел вражеский снайпер, сообщили в штабе АТО.
На луганском направлении, как сообщается, из запрещенных 120- и 82-миллиметровых минометов агрессор обстрелял украинские опорные пункты вблизи Новотошковского. Также минометы калибра 120 мм противник применил под Троицким и Луганским.
Кроме этого указано, что с 82-миллиметровых минометов и гранатометов огонь велся по украинским укреплениях вблизи Причепиловки, из вооружения БМП - неподалеку Троицкого, а гранатометов - в районе Луганского.
Напомним, боевики на Донбассе снова обстреляли район ДФС во время ремонта.