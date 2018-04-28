За день на Донбассе ранены трое военных, двое травмированы

"С начала сегодняшних суток боевики российско-оккупационных войск 21 раз открывали огонь по укреплениям сил АТО... В результате вражеского огня трое украинских воинов получили ранения. Двое военнослужащих получили боевое травмирование. Они доставлены в лечебные учреждения и им оказана медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Как отмечается, на донецком направлении с запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия оккупанты обстреляли защитников Авдеевки. Также минометы калибра 120 мм агрессор применил под Богдановкой и Новотроицким.

Кроме этого, с 82-миллиметровых минометов, гранатометов и стрелкового оружия боевики вели огонь по нашим позициям вблизи Шахты "Бутовка", из гранатометов - неподалеку Талаковки, крупнокалиберных пулеметов - в районе Гнутово и Водяного, а стрелковое оружие применили по защитникам Широкино, Гнутово, Талаковка и Каменки. Неподалеку Марьинки огонь вел вражеский снайпер, сообщили в штабе АТО.

На луганском направлении, как сообщается, из запрещенных 120- и 82-миллиметровых минометов агрессор обстрелял украинские опорные пункты вблизи Новотошковского. Также минометы калибра 120 мм противник применил под Троицким и Луганским.

Кроме этого указано, что с 82-миллиметровых минометов и гранатометов огонь велся по украинским укреплениях вблизи Причепиловки, из вооружения БМП - неподалеку Троицкого, а гранатометов - в районе Луганского.

Напомним, боевики на Донбассе снова обстреляли район ДФС во время ремонта.