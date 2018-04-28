За день на Донбасі поранено трьох військових, двох травмовано
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Від початку сьогоднішньої доби до 18:00 бойовики на Донбасі 21 раз відкривали вогонь по укріпленнях сил АТО. Внаслідок ворожого вогню троє українських воїнів зазнали поранення, двоє військовослужбовців отримали бойове травмування. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-центр штабу АТО.
"Від початку сьогоднішньої доби бойовики російсько-окупаційних військ 21 раз відкривали вогонь по укріпленнях сил АТО... Унаслідок ворожого вогню троє українських воїнів зазнали поранення. Двоє військовослужбовців отримали бойове травмування. Їх доправлено до лікувальних закладів та надано медичну допомогу", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, на донецькому напрямку із заборонених мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї окупанти обстріляли захисників Авдіївки. Також міномети калібру 120 мм агресор застосував під Богданівкою та Новотроїцьким.
Крім цього, з 82-міліметрових мінометів, гранатометів та стрілецької зброї бойовики вели вогонь по наших позиціях поблизу Шахти "Бутівка", з гранатометів – неподалік Талаківки, великокаліберних кулеметів – в районі Гнутового та Водяного, а стрілецьку зброю застосували по оборонцях Широкиного, Гнутового, Талаківки і Кам’янки. Неподалік Мар'їнки вогонь вів ворожий снайпер, повідомили у штабі АТО.
На луганському напрямку, як повідомляється, із заборонених 120- та 82-міліметрових мінометів агресор обстріляв українські опорні пункти поблизу Новотошківського. Також міномети калібру 120 мм противник застосував під Троїцьким та Луганським.
Крім цього вказано, що з 82-міліметрових мінометів та гранатометів вогонь вівся по українських укріпленнях поблизу Причепилівки, з озброєння БМП – неподалік Троїцького, а гранатометів – в районі Луганського.
Нагадаємо, бойовики на Донбасі знову обстріляли район ДФС під час ремонту.