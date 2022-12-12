По данным немецкого суда, чеченский блоггер, считавшийся убитым — живой

ukru
Эксклюзив
16:00 • 64330 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14:57 • 125721 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14:16 • 131128 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

13:40 • 109064 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

Эксклюзив
14 марта, 13:04 • 103340 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

Эксклюзив
14 марта, 12:17 • 89415 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

14 марта, 10:03 • 110889 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

14 марта, 08:24 • 136071 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Эксклюзив
14 марта, 06:00 • 122978 просмотра

Весенняя хандра: психологиня раскрыла причины и эффективные способы борьбы

13 марта, 19:26 • 136716 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 115874 просмотра
Демченко объяснил российскую тактику на границе Сумщины

Демченко объяснил российскую тактику на границе Сумщины

14 марта, 10:55 • 33100 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 74428 просмотра
путин передал "дополнительные" сигналы Трампу о прекращении огня в Украине - СМИ

путин передал "дополнительные" сигналы Трампу о прекращении огня в Украине - СМИ

14 марта, 13:08 • 29631 просмотра
Завершение отопительного сезона в Украине: какая ситуация в регионах по состоянию на 14 марта

Завершение отопительного сезона в Украине: какая ситуация в регионах по состоянию на 14 марта

13:57 • 67761 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 227306 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 257861 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 196240 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 201670 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 237027 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 74428 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 115874 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 118713 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 126258 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 141397 просмотра
Актуальное
По данным немецкого суда, чеченский блоггер, считавшийся убитым — живой

По данным немецкого суда, чеченский блоггер, считавшийся убитым — живой

Киев • УНН

 • 728223 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Чеченский оппозиционный блоггер, который, как сообщается, был убит ранее в этом месяце, дал показания в суде в Германии в ноябре, и суд, где он выступал, заявил, что, по его данным, он все еще жив.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

Детали

Комментарии, которые получило издание 11 декабря, подтверждают предварительные сообщения Шведского радио и немецких медиа о том, что Тумсо Абдурахманов жив. Это противоречит многочисленным сообщениям ранее на этой неделе о том, что его убили. Анзор Масхадов, известный лидер чеченской диаспоры, также сообщил северокавказской службе Радио Свобода, что Абдурахманова убили неизвестные.

Отвечая на электронное письмо Радио Свобода с вопросом о состоянии и месте пребывания Абдурахманова, Лоран Лафлер, представитель Высшего регионального суда Мюнхена, сказал, что тот дал показания как свидетель 8 ноября и что, “насколько известно суду, свидетель, которого вы назвали, жив”.

“Суд не имеет информацию о текущем месте пребывания свидетеля”, — добавил он. Других подробностей судебного разбирательства он не сообщил.

Шведская полиция неоднократно отказывалась комментировать это дело, сообщая медиа, что не имеет информацию о каких-либо сообщениях об убийствах или расследовании.

9 декабря Шведское радио сообщило, что Абдурахманов должен был дать показания по делу в отношении мужчины, обвиняемого в покушении на убийство его брата.

Спикер баварского суда также сообщил Шведскому радио, что Тумсо Абдурахманов жив.

О то, что Тумсо Абдурахманов и его брат, правозащитник Мухаммад Абдурахманов, живущие в Швеции, перестали выходить на св’связок, стало известно 2 декабря. Тогда же появились сообщения, что блогера могли убить.

Напомним

5 декабря, соратники Тумсо Абдурахманова сообщили о его убийстве в Швеции. По их словам, блогера застрелили с 1 на 2 декабря.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы