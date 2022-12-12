По данным немецкого суда, чеченский блоггер, считавшийся убитым — живой

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Чеченский оппозиционный блоггер, который, как сообщается, был убит ранее в этом месяце, дал показания в суде в Германии в ноябре, и суд, где он выступал, заявил, что, по его данным, он все еще жив.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.