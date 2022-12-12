По данным немецкого суда, чеченский блоггер, считавшийся убитым — живой
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Чеченский оппозиционный блоггер, который, как сообщается, был убит ранее в этом месяце, дал показания в суде в Германии в ноябре, и суд, где он выступал, заявил, что, по его данным, он все еще жив.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
Детали
Комментарии, которые получило издание 11 декабря, подтверждают предварительные сообщения Шведского радио и немецких медиа о том, что Тумсо Абдурахманов жив. Это противоречит многочисленным сообщениям ранее на этой неделе о том, что его убили. Анзор Масхадов, известный лидер чеченской диаспоры, также сообщил северокавказской службе Радио Свобода, что Абдурахманова убили неизвестные.
Отвечая на электронное письмо Радио Свобода с вопросом о состоянии и месте пребывания Абдурахманова, Лоран Лафлер, представитель Высшего регионального суда Мюнхена, сказал, что тот дал показания как свидетель 8 ноября и что, “насколько известно суду, свидетель, которого вы назвали, жив”.
“Суд не имеет информацию о текущем месте пребывания свидетеля”, — добавил он. Других подробностей судебного разбирательства он не сообщил.
Шведская полиция неоднократно отказывалась комментировать это дело, сообщая медиа, что не имеет информацию о каких-либо сообщениях об убийствах или расследовании.
9 декабря Шведское радио сообщило, что Абдурахманов должен был дать показания по делу в отношении мужчины, обвиняемого в покушении на убийство его брата.
Спикер баварского суда также сообщил Шведскому радио, что Тумсо Абдурахманов жив.
О то, что Тумсо Абдурахманов и его брат, правозащитник Мухаммад Абдурахманов, живущие в Швеции, перестали выходить на св’связок, стало известно 2 декабря. Тогда же появились сообщения, что блогера могли убить.
Напомним
5 декабря, соратники Тумсо Абдурахманова сообщили о его убийстве в Швеции. По их словам, блогера застрелили с 1 на 2 декабря.