У Швеції вбили блогера, який критикував кадирова – ЗМІ

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"Повідомляється, що Абдурахманова застрелили у Швеції з 1 на 2 грудня. Силові відомства Швеції цю інформацію наразі не коментували", – ідеться у повідомленні.

Додамо

У лютому 2020 року на Тумсо Абдурахманова було скоєно замах у його квартирі у Швеції. Блогер зміг обеззброїти нападника та викликати поліцію. Вирок у справі винесли у січні 2021 року. Засуджені – громадяни росії. Конкретних замовників злочину не встановили, але прокурор на суді заявив, що "сліди вказують на Грозний".

Після винесення вироку у справі про напад на Тумсо Абдурахманова було спроба замаху на його брата Мухаммада в Німеччині. За словами правозахисника, його замовив Парудді Едельгерієв, якого називають двоюрідним братом Рамзана Кадирова.

У березні 2022 року, як повідомляв сайт Кавказ.Реалії, федеральна прокуратура Німеччини звинуватила уродженця Чечні Валіда Д. у підготовці вбивства земляка на замовлення з оточення голови чечні.