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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 38729 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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У Швеції вбили блогера, який критикував кадирова – ЗМІ

У Швеції вбили блогера, який критикував кадирова – ЗМІ

Київ • УНН

 • 977672 перегляди

КИЇВ. 5 грудня. УНН. У Швеції застрелили чеченського опозиційного блогера Тумсо Абдурахманова, який критикував лідера чечні рамзана кадирова. Про це повідомляє Радіо Свобода із посиланням на соратників блогера, передає УНН.

Цитата

"Повідомляється, що Абдурахманова застрелили у Швеції з 1 на 2 грудня. Силові відомства Швеції цю інформацію наразі не коментували", – ідеться у повідомленні.

Додамо

У лютому 2020 року на Тумсо Абдурахманова було скоєно замах у його квартирі у Швеції. Блогер зміг обеззброїти нападника та викликати поліцію. Вирок у справі винесли у січні 2021 року. Засуджені – громадяни росії. Конкретних замовників злочину не встановили, але прокурор на суді заявив, що "сліди вказують на Грозний".

Після винесення вироку у справі про напад на Тумсо Абдурахманова було спроба замаху на його брата Мухаммада в Німеччині. За словами правозахисника, його замовив Парудді Едельгерієв, якого називають двоюрідним братом Рамзана Кадирова.

У березні 2022 року, як повідомляв сайт Кавказ.Реалії, федеральна прокуратура Німеччини звинуватила уродженця Чечні Валіда Д. у підготовці вбивства земляка на замовлення з оточення голови чечні.

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