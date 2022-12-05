В Швеции убили блогера, который критиковал кадырова – СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. В Швеции застрелили чеченского оппозиционного блогера Тумсо Абдурахманова, который критиковал лидера чечни рамзана кадырова. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на соратников блогера, передает УНН.
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"Сообщается, что Абдурахманов был застрелен в Швеции с 1 на 2 декабря. Силовые ведомства Швеции эту информацию пока не комментировали", – говорится в сообщении.
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В феврале 2020 года на Тумсо Абдурахманова было совершено покушение в его квартире в Швеции. Блогер смог обезоружить нападающего и вызвать полицию. Приговор по делу был вынесен в январе 2021 года. Осужденные – граждане россии. Конкретных заказчиков преступления не установили, но прокурор на суде заявил, что "следы указывают на Грозный".
После вынесения приговора по делу о нападении на Тумсо Абдурахманова была предпринята попытка покушения на его брата Мухаммада в Германии. По словам правозащитника, его заказал Парудди Эдельгериев, которого называют двоюродным братом рамзана кадырова.
В марте 2022 года, как сообщал сайт Кавказ.Реалии, федеральная прокуратура Германии обвинила уроженца Чечни Валида Д. в подготовке убийства земляка по заказу из окружения главы чечни.