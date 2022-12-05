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В Швеции убили блогера, который критиковал кадырова – СМИ

Киев • УНН

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КИЕВ. 5 декабря. УНН. В Швеции застрелили чеченского оппозиционного блогера Тумсо Абдурахманова, который критиковал лидера чечни рамзана кадырова. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на соратников блогера, передает УНН.

Цитата

"Сообщается, что Абдурахманов был застрелен в Швеции с 1 на 2 декабря. Силовые ведомства Швеции эту информацию пока не комментировали", – говорится в сообщении.

Добавим

В феврале 2020 года на Тумсо Абдурахманова было совершено покушение в его квартире в Швеции. Блогер смог обезоружить нападающего и вызвать полицию. Приговор по делу был вынесен в январе 2021 года. Осужденные – граждане россии. Конкретных заказчиков преступления не установили, но прокурор на суде заявил, что "следы указывают на Грозный".

После вынесения приговора по делу о нападении на Тумсо Абдурахманова была предпринята попытка покушения на его брата Мухаммада в Германии. По словам правозащитника, его заказал Парудди Эдельгериев, которого называют двоюродным братом рамзана кадырова.

В марте 2022 года, как сообщал сайт Кавказ.Реалии, федеральная прокуратура Германии обвинила уроженца Чечни Валида Д. в подготовке убийства земляка по заказу из окружения главы чечни.

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