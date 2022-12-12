За даними німецького суду, чеченський блогер, якого вважали вбитим — живий
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Чеченський опозиційний блогер, який, як повідомляється, був убитий раніше цього місяця, дав свідчення в суді в Німеччині в листопаді, і суд, де він виступав, заявив, що, за його даними, він все ще живий.
Про це повідомляє УНН з посиланням на Радіо Свобода.
Деталі
Коментарі, які отримало видання 11 грудня, підтверджують попередні повідомлення Шведського радіо та німецьких медіа про те, що Тумсо Абдурахманов живий. Це суперечить численним повідомленням раніше цього тижня про те, що його вбили. Анзор Масхадов, відомий лідер чеченської діаспори, також повідомив північнокавказькій службі Радіо Свобода, що Абдурахманова вбили невідомі.
Відповідаючи на електронний лист Радіо Свобода із запитанням про стан і місце перебування Абдурахманова, Лоран Лафлер, речник Вищого регіонального суду Мюнхена, сказав, що той дав свідчення як свідок 8 листопада і що, “наскільки відомо суду, свідок, якого ви назвали, живий”.
“Суд не має інформації про поточне місце перебування свідка”, — додав він. Інших подробиць судового розгляду він не повідомив.
Шведська поліція неодноразово відмовлялася коментувати цю справу, повідомляючи медіа, що не має інформації про будь-які повідомлення про вбивства чи розслідування.
9 грудня Шведське радіо повідомило, що Абдурахманов мав дати свідчення у справі щодо чоловіка, обвинуваченого у замаху на вбивство його брата.
Речник баварського суду також повідомив Шведському радіо, що Тумсо Абдурахманов живий.
Про те, що Тумсо Абдурахманов та його брат, правозахисник Мухаммад Абдурахманов, які живуть у Швеції, перестали виходити на зв’язок, стало відомо 2 грудня. Тоді ж з’явилися повідомлення, що блогера могли вбити.
Нагадаємо
5 грудня, соратники Тумсо Абдурахманова повідомили про його вбивство у Швеції. За їх словами блогера застрелили з 1 на 2 грудня.