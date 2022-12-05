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Поліція Швеції не коментує інформацію про вбивство чеченського блогера, який критикував кадирова

Поліція Швеції не коментує інформацію про вбивство чеченського блогера, який критикував кадирова

Київ • УНН

 • 773062 перегляди

КИЇВ. 5 грудня. УНН. Поліція Швеції не коментує інформацію про вбивство чеченського опозиційного блогера Тумсо Абдурахманова, яку напередодні поширили соратники блогера. Про це інформує УНН, посилаючись на Кавказ.Реалії.

Цитата

"Поліцейське управління Швеції знає про повідомлення ЗМІ про вбивство людини, яка проживає у Швеції. Поліцейське управління не може підтвердити ці повідомлення ЗМІ або дати будь-які додаткові коментарі", - заявила речниця шведської поліції Ірен Соколов, відповідаючи на запит редакції.

Деталі

Раніше про вбивство критика лідера чечні рамзана кадирова Абдурахманова повідомили на сторінці 1ADAT у Telegram, інформацію підтвердив один із лідерів діаспори Анзор Масхадов. За його словами, блогера було вбито групою осіб. При цьому ні Масхадов, ні 1ADAT не уточнюють, в якій країні вбили блогера, пише видання.

Кавказ.Реалії повідомляє, що протягом доби журналісти неодноразово намагалися зв'язатися з Абдурахмановим та його братом, але безрезультатно. Крім цього, чеченська правозахисна асоціація "Вайфонд" також немає інформації про їх місцеперебування.

Нагадаємо

Сьогодні, 5 грудня, соратники Тумсо Абдурахманова повідомили про його вбивство у Швеції. За їх словами блогера застрелили з 1 на 2 грудня.

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