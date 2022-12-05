Поліція Швеції не коментує інформацію про вбивство чеченського блогера, який критикував кадирова
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Поліція Швеції не коментує інформацію про вбивство чеченського опозиційного блогера Тумсо Абдурахманова, яку напередодні поширили соратники блогера. Про це інформує УНН, посилаючись на Кавказ.Реалії.
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"Поліцейське управління Швеції знає про повідомлення ЗМІ про вбивство людини, яка проживає у Швеції. Поліцейське управління не може підтвердити ці повідомлення ЗМІ або дати будь-які додаткові коментарі", - заявила речниця шведської поліції Ірен Соколов, відповідаючи на запит редакції.
Деталі
Раніше про вбивство критика лідера чечні рамзана кадирова Абдурахманова повідомили на сторінці 1ADAT у Telegram, інформацію підтвердив один із лідерів діаспори Анзор Масхадов. За його словами, блогера було вбито групою осіб. При цьому ні Масхадов, ні 1ADAT не уточнюють, в якій країні вбили блогера, пише видання.
Кавказ.Реалії повідомляє, що протягом доби журналісти неодноразово намагалися зв'язатися з Абдурахмановим та його братом, але безрезультатно. Крім цього, чеченська правозахисна асоціація "Вайфонд" також немає інформації про їх місцеперебування.
Нагадаємо
Сьогодні, 5 грудня, соратники Тумсо Абдурахманова повідомили про його вбивство у Швеції. За їх словами блогера застрелили з 1 на 2 грудня.