Поліція Швеції не коментує інформацію про вбивство чеченського блогера, який критикував кадирова

Цитата

"Поліцейське управління Швеції знає про повідомлення ЗМІ про вбивство людини, яка проживає у Швеції. Поліцейське управління не може підтвердити ці повідомлення ЗМІ або дати будь-які додаткові коментарі", - заявила речниця шведської поліції Ірен Соколов, відповідаючи на запит редакції.

Деталі

Раніше про вбивство критика лідера чечні рамзана кадирова Абдурахманова повідомили на сторінці 1ADAT у Telegram, інформацію підтвердив один із лідерів діаспори Анзор Масхадов. За його словами, блогера було вбито групою осіб. При цьому ні Масхадов, ні 1ADAT не уточнюють, в якій країні вбили блогера, пише видання.

Кавказ.Реалії повідомляє, що протягом доби журналісти неодноразово намагалися зв'язатися з Абдурахмановим та його братом, але безрезультатно. Крім цього, чеченська правозахисна асоціація "Вайфонд" також немає інформації про їх місцеперебування.

Нагадаємо

Сьогодні, 5 грудня, соратники Тумсо Абдурахманова повідомили про його вбивство у Швеції. За їх словами блогера застрелили з 1 на 2 грудня.