Полиция Швеции не комментирует информацию об убийстве чеченского блоггера, который критиковал кадырова

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"Полицейское управление Швеции знает о сообщениях СМИ об убийстве человека, проживающего в Швеции. Полицейское управление не может подтвердить эти сообщения СМИ или дать какие-либо дополнительные комментарии", - заявила пресс-секретарь шведской полиции Ирэн Соколов, отвечая на запрос редакции.

Детали

Ранее об убийстве критика лидера чечни рамзана кадырова Абдурахманова сообщили на странице 1ADAT в Telegram, информацию подтвердил один из лидеров диаспоры Анзор Масхадов. По его словам, блоггер был убит группой лиц. При этом ни Масхадов, ни 1ADAT не уточняют, в какой стране убили блогера, пишет издание.

Кавказ. Реалии сообщает, что в течение суток журналисты неоднократно пытались связаться с Абдурахмановым и его братом, но безрезультатно. Кроме этого, чеченская правозащитная ассоциация "Вайфонд" также не имеет информации об их местонахождении.

Напомним

Сегодня, 5 декабря, соратники Тумсо Абдурахманова сообщили о его убийстве в Швеции. По их словам блоггера застрелили с 1 на 2 декабря.