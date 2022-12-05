Полиция Швеции не комментирует информацию об убийстве чеченского блоггера, который критиковал кадырова
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. Полиция Швеции не комментирует информацию об убийстве чеченского оппозиционного блоггера Тумсо Абдурахманова, которую накануне распространили соратники блоггера. Об этом информирует УНН, ссылаясь на Кавказ.Реалии.
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"Полицейское управление Швеции знает о сообщениях СМИ об убийстве человека, проживающего в Швеции. Полицейское управление не может подтвердить эти сообщения СМИ или дать какие-либо дополнительные комментарии", - заявила пресс-секретарь шведской полиции Ирэн Соколов, отвечая на запрос редакции.
Детали
Ранее об убийстве критика лидера чечни рамзана кадырова Абдурахманова сообщили на странице 1ADAT в Telegram, информацию подтвердил один из лидеров диаспоры Анзор Масхадов. По его словам, блоггер был убит группой лиц. При этом ни Масхадов, ни 1ADAT не уточняют, в какой стране убили блогера, пишет издание.
Кавказ. Реалии сообщает, что в течение суток журналисты неоднократно пытались связаться с Абдурахмановым и его братом, но безрезультатно. Кроме этого, чеченская правозащитная ассоциация "Вайфонд" также не имеет информации об их местонахождении.
Напомним
Сегодня, 5 декабря, соратники Тумсо Абдурахманова сообщили о его убийстве в Швеции. По их словам блоггера застрелили с 1 на 2 декабря.