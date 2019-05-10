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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 105324 просмотра

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7 марта, 15:45 • 108112 просмотра

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 109350 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 135177 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

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7 марта, 06:35 • 113989 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 139365 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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6 марта, 17:12 • 144873 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130289 просмотра

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За четыре года в Харьковской области построили 133 футбольные объекты

За четыре года в Харьковской области построили 133 футбольные объекты

Киев  •  УНН

 • 7789 просмотра

КИЕВ. 10 мая. УНН. С 2015 по 2018 год в Харьковской области построили 133 футбольные объекты. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины, передает УНН.

В частности, было построено 125 площадок и 8 полей.

"Всего за историю, начиная с 1991 года, - построено 165 объектов: 156 площадок и 9 полей", - рассказали в ФФУ.

Как писал УНН, в течение года в Тернопольской области появилось 28 футбольных площадок.

За четыре года в Днепропетровской области построили 95 футбольных объектов.

Добавим, что в Ивано-Франковской области в течение 2018 года было построено 53 футбольные площадки.

Ранее в ФФУ сообщили, что ставят себе целью появление в Украине до 2020 года около 2500 новых футбольных площадок, а также еще 50 стадионов.

Украинские Национальные Новости

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