За четыре года в Харьковской области построили 133 футбольные объекты
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. С 2015 по 2018 год в Харьковской области построили 133 футбольные объекты. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины, передает УНН.
В частности, было построено 125 площадок и 8 полей.
"Всего за историю, начиная с 1991 года, - построено 165 объектов: 156 площадок и 9 полей", - рассказали в ФФУ.
Как писал УНН, в течение года в Тернопольской области появилось 28 футбольных площадок.
За четыре года в Днепропетровской области построили 95 футбольных объектов.
Добавим, что в Ивано-Франковской области в течение 2018 года было построено 53 футбольные площадки.
Ранее в ФФУ сообщили, что ставят себе целью появление в Украине до 2020 года около 2500 новых футбольных площадок, а также еще 50 стадионов.