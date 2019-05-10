За чотири роки на Харківщині побудували 133 футбольні об'єкти
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. З 2015 по 2018 рік у Харківській області побудували 133 футбольні об'єкти. Про це повідомляє прес-служба Федерації Футболу України, передає УНН.
Зокрема, було збудовано 125 майданчиків та 8 полів.
"Усього за історію, починаючи з 1991 року, — побудовано 165 об’єктів: 156 майданчиків та 9 полів", - розповіли у ФФУ.
Як писав УНН, протягом року на Тернопільщині з'явилося 28 футбольних майданчиків.
За чотири роки Дніпропетровщині побудували 95 футбольних об'єктів.
Додамо, що в Івано-Франківській області протягом 2018 року було побудовано 53 футбольні майданчики.
Раніше у ФФУ повідомили, що ставлять собі за мету появу в Україні до 2020 року близько 2500 нових футбольних майданчиків, а також ще 50 стадіонів.