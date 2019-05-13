За четыре года в Донецкой области построили более 120 футбольных объектов
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. С 2015 по 2018 год в Донецкой области построили 126 футбольных объектов. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины, передает УНН.
В частности, в 2018 году было построено 12 объектов, уточнили в Федерации.
"Всего за историю, начиная с 1991 года, - построено 221 объект: 221 площадку", - рассказали в ФФУ.
Как писал УНН, в Волынской области в течение 2015-2018 гг было построено 43 футбольные площадки.
А в Киевской области течение 2018 года построили 21 футбольный объект.
Ранее в ФФУ сообщили, что ставят себе целью появление в Украине до 2020 года около 2500 новых футбольных площадок, а также еще 50 стадионов.