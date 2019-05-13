За чотири роки на Донеччині побудували понад 120 футбольних об'єктів
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. З 2015 по 2018 рік у Донецькій області побудували 126 футбольних об'єктів. Про це повідомляє прес-служба Федерації Футболу України, передає УНН.
Зокрема, у 2018 році було збудовано 12 об'єктів, уточнили у Федерації.
"Усього за історію, починаючи з 1991 року, — побудовано 221 об’єкт: 221 майданчик", - розповіли у ФФУ.
Як писав УНН, у Волинській області протягом 2015-2018 рр було побудовано 43 футбольні майданчики.
А на Київщині протягом 2018 року побудували 21 футбольний об’єкт.
Раніше у ФФУ повідомили, що ставлять собі за мету появу в Україні до 2020 року близько 2500 нових футбольних майданчиків, а також ще 50 стадіонів.