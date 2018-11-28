За четыре дня растаможено всего 15 авто на "евробляхах"
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. На сегодня таможенники оформили 15 автомобилей на иностранной регистрации после вступления в силу новых льготных условий. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Государственной фискальной службы.
"Сейчас мы имеем оформленными 15 автомобилей с иностранной регистрацией. Один на Ровенской таможне ГФС. Все остальные оформлены на Черновицкой таможне, как собственно и первый автомобиль", – отметили в ГФС.
Так, первым растаможенным по новым льготным условиям автомобилем на еврономер был Renault Laguna 2004 года выпуска. За него заплатили почти 50 тысяч гривен таможенных платежей. При этом, экономия по уплате налогов составила более 34 тысячи гривен.
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"За оформление 14 других автомобилей пока оплачено почти 840 тысяч гривен, экономия составила почти полмиллиона. То есть если бы они (автомобили – ред.) оформлялись по истечении 90 льготных дней, то заплатили еще плюс полмиллиона из налогов тех автомобилей... Первый автомобиль и другие в большинстве своем года выпуска от 2000 года до 2007 года", – уточнили в пресс-службе.
Напомним, 25 ноября вступили в силу законы №8487 и №8488 об акцизах на легковые автомобили, а также об усилении контроля над перемещением и использованием автомобилей на иностранной регистрации.
Отметим, после подписания Президентом Петром Порошенко законов относительно "евроблях" владельцы автомобилей на еврономерах вышли на акции на границе. На сегодня, 28 ноября, все подъездные пути, ведущие к пунктам пропуска на западной границе и которые были заблокированы протестующими, полностью разблокированы.