За чотири дні розмитнено лише 15 авто на "євробляхах"

"Наразі ми маємо оформленими 15 автомобілів з іноземною реєстрацією. Один на Рівненській митниці ДФС. Усі інші оформлені на Чернівецькій митниці, як власне і перший автомобіль", – зазначили у ДФС.

Так, першим розмитненим за новими пільговими умовами автомобілем на єврономерах був Renault Laguna 2004 року випуску. За нього сплатили майже 50 тисяч гривень митних платежів. При цьому, економія по сплаті податків склала понад 34 тисячі гривень.

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"За оформлення 14 інших автівок наразі сплачено майже 840 тисяч гривень, економія склала майже півмільйона. Тобто якщо б вони (автомобілі – ред.) оформлялися після спливу 90 пільгових днів, то заплатили ще плюс півмільйона з податків тих автомобілів... Перший автомобіль та інші здебільше року випуску від 2000 року до 2007 року", – уточнили у прес-службі.

Нагадаємо, 25 листопада набули чинності закони № 8487 і № 8488 про акцизи на легкові автомобілі, а також про посилення контролю над переміщенням і використанням автомобілів на іноземній реєстрації.

Зазначимо, після підписання Президентом Петром Порошенком законів щодо "євроблях" власники автомобілів на єврономерах вийшли на акції на кордоні. Станом на сьогодні, 28 листопада, усі під’їзні шляхи, які ведуть до пунктів пропуску на західному кордоні і які були заблоковані протестувальниками, повністю розблоковані.