За время обострения ситуации в Авдеевке разрушены 28 домов - Г.Зубко
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. За время обострения ситуации в Авдеевке разрушено 28 домов, начато восстановление многоэтажки. В некоторых домах Авдеевки температура достигает 18 градусов. Об этом во время заседания государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций по ситуации в Авдеевке заявил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко, передает корреспондент УНН.
"За эти дни было разрушено 28 домов жилого сектора", - сказал Г.Зубко.
Он отметил, что на сегодня осуществляются организационные мероприятия для начала восстановительных работ в частном секторе и многоэтажном доме, в который вчера попал снаряд.
"Непосредственно работы в многоэтажном доме уже начались", - сказал Г.Зубко.
Он отметил, что из 11 областей Украины в Авдеевку направлены стройматериалы.
Напомним, в районе Авдеевки несколько дней наблюдается обострение ситуации, ее активно обстреливают боевики. Впервые за несколько месяцев враг применил "Грады" для обстрелов жилых кварталов .
В Авдеевке объявили чрезвычайное положение .
В город отправили дополнительные экипажи полиции . Военные, спасатели, международные организации помогают местным жителям. В частности, в Авдеевке развернули пункты обогрева , полевые кухни . В город привозят электрогенераторы, гуманитарную помощь.
Полномасштабная эвакуация города пока не проводится , впрочем люди могут выезжать самостоятельно. Тяжелобольных и людей с особыми потребностями вывезли из Авдеевки.
Эскалация в районе Авдеевки вызвала реакцию со стороны международного сообщества. Обострение ситуации обеспокоило ЕС , США , Великобританию, Канаду , СЕ, ПАСЕ . Состоялось экстренное заседание постсовета ОБСЕ по ситуации в Авдеевке , где государства-участники призвали Россию взять ответственность за ситуацию в городе.
ООН призвала немедленно прекратить все враждебные действия на Донбассе .
3 февраля российская сторона в ОЦКК письменно гарантировала перемирие в районе разрыва ЛЭП под Авдеевкой .