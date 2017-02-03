За час загострення ситуації в Авдіївці зруйнувано 28 будинків - Г.Зубко
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. За час загострення ситуації в Авдіївці зруйновано 28 будинків, розпочато відновлення багатоповерхівки. У деяких будинках Авдіївки температура сягає 18 градусів. Про це під час засідання державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій щодо ситуації в Авдіївці заявив віце-прем’єр-міністр — міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко, передає кореспондент УНН.
“За ці дні було зруйновано 28 будинків житлового сектору”, — сказав Г.Зубко.
Він зазначив, що на сьогодні здійснюються організаційні заходи для почату відновлювальних робіт по приватному секторі і багатоповерховому будинку, в який вчора влучив снаряд.
“Безпосередньо роботи по багатоповерховому будинку вже розпочалися”, — сказав Г.Зубко.
Він зазначив, що з 11 областей України в Авдіївку направлені будматеріали.
Нагадаємо, у районі Авдіївки декілька днів спостерігається загострення ситуації, її активно обстрілюють бойовики. Вперше за декілька місяців ворог застосував "Гради" для обстрілів житлових кварталів.
В Авдіївці оголосили надзвичайний стан.
До міста відправили додаткові екіпажі поліції. Військові, рятувальники, міжнародні організації допомагають місцевим жителям. Зокрема, в Авдіївці розгорнули пункти обігріву, польові кухні. У місто привозять електрогенератори, гуманітарну допомогу.
Повномасштабна евакуація міста наразі не проводиться, утім люди можуть виїжджати самостійно. Важкохворих і людей з особливими потребами вивезли з Авдіївки.
Ескалація в районі Авдіївки викликала реакцію з боку міжнародної спільноти. Загострення ситуації занепокоїло у ЄС, США, Велику Британію, Канаду, РЄ, ПАРЄ. Відбулося екстрене засідання постради ОБСЄ щодо ситуації в Авдіївці, де держави-учасниці закликали Росію взяти відповідальність за ситуацію в місті.
ООН закликала негайно припинити всі ворожі дії на Донбасі.
3 лютого російська сторона в СЦКК письмово гарантувала премир'я в районі прориву ЛЕП під Авдіївкою.