За час загострення ситуації в Авдіївці зруйнувано 28 будинків - Г.Зубко

КИЇВ. 3 лютого. УНН. За час загострення ситуації в Авдіївці зруйновано 28 будинків, розпочато відновлення багатоповерхівки. У деяких будинках Авдіївки температура сягає 18 градусів. Про це під час засідання державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій щодо ситуації в Авдіївці заявив віце-прем’єр-міністр — міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко, передає кореспондент УНН.