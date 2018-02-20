За время АТО задержаны 11 граждан России за участие в терорганизациях - Матиос
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. В течение проведения антитеррористической операции задержаны 11 граждан Российской Федерации за участие в террористических организациях. Об этом сказал в эфире "112 Украина" заместитель Генерального прокурора - Главный военный прокурор Анатолий Матиос, передает УНН.
"Спецслужбами, военными были задержаны при разных обстоятельствах 11 граждан Российской Федерации, 3 кадровые военнослужащие. В отношении все обвинительные акты направлены в суд. Это участие в террористических организациях", - сказал он.
Матиос уточнил, что через МИД документы в отношении этих лиц переданы в международные судебные институты в подтверждение факта формы участия соседней страны в гибридной войне.
Напомним, 25 июня 2017 года в пресс-центре штаба АТО сообщили, что на Донбассе задержали группу российских диверсантов, среди которых - представителя РФ из Алтайского края.