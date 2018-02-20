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За час АТО затримано 11 громадян Росії за участь у терорганізаціях - Матіос

За час АТО затримано 11 громадян Росії за участь у терорганізаціях - Матіос

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 лютого. УНН. Протягом проведення антитерористичної операції затримано 11 громадян Російської Федерації за участь у терористичних організаціях. Про це сьогодні сказав в ефірі “112 Україна” заступник Генерального прокурора — Головний військовий прокурор Анатолій Матіос, передає УНН.

“Спецслужбами, військовими було затримано за різних обставин 11 громадян Російської Федерації, 3 кадрові військовослужбовці. Відносно всіх обвинувальні акти направлені до суду. Це участь в терористичних організаціях”, — сказав він.

Матіос уточнив, що через МЗС документи щодо цих осіб передано до міжнародних судових інституцій на підтвердження факту форми участі сусідньої країни в гібридній війні.

Нагадаємо, 25 червня 2017 року у прес-центрі штабу АТО повідомили, що на Донбасі затримали групу російських диверсантів, серед яких - представника РФ з Алтайського краю.

Українські Національні Новини

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