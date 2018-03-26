За время АТО погибли 212 нацвардийцив, еще около 800 получили ранения

"За время проведения антитеррористической операции 794 бойца Национальной гвардии Украины получили ранения. Четверо из тех ребят, с 212 героев, погибших, получили высокое звание. Мы всегда будем помнить четырех патриотов-гвардейцев, которые на площади Конституции отдали свою жизнь за спокойствие и мир украинских граждан. 182 военнослужащих посмертно награждены государственными наградами, трое из них, генерал-майор Сергей Кульчицкий, лейтенант Богдан Завада и солдат Евгений Тельнов удостоены высшей государственной награды Украины, высокого звания Героя Украины", - сообщил П.Порошенко.

Как сообщал УНН, П.Порошенко рассказал о роли Нацгвардии в освобождении Донбасса.