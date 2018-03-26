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Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 40327 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 62464 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 100118 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 107787 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 115848 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 121409 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 132635 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 146749 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
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За время АТО погибли 212 нацвардийцив, еще около 800 получили ранения

За время АТО погибли 212 нацвардийцив, еще около 800 получили ранения

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 26 марта. УНН. За время проведения антитеррористической операции погибли 212 бойцов Национальной гвардии Украины, еще 794 бойца  получили ранения. Об этом во время торжественных мероприятий по случаю 4-й годовщины Национальной гвардии Украины заявил Президент Украины Петр Порошенко, передает корреспондент УНН.

"За время проведения антитеррористической операции 794 бойца Национальной гвардии Украины получили ранения. Четверо из тех ребят, с 212 героев, погибших, получили высокое звание. Мы всегда будем помнить четырех патриотов-гвардейцев, которые на площади Конституции отдали свою жизнь за спокойствие и мир украинских граждан. 182 военнослужащих посмертно награждены государственными наградами, трое из них, генерал-майор Сергей Кульчицкий, лейтенант Богдан Завада и солдат Евгений Тельнов удостоены высшей государственной награды Украины, высокого звания Героя Украины", - сообщил П.Порошенко.

Как сообщал УНН, П.Порошенко рассказал о роли Нацгвардии в освобождении Донбасса.

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