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За час АТО загинули 212 нацвардійців, ще близько 800 зазнали поранень

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 березня. УНН. За час проведення антитерористичної операції 212 бійців Національної гвардії загинули, ще 794 бійця  зазнали поранень. Про це під час урочистих заходів з нагоди відзначення 4-ї річниці Національної гвардії України заявив Президент України Петро Порошенко, передає кореспондент УНН.

“За час проведення антитерористичної операції 794 бійця Національної гвардії України отримали поранення. Четверо з тих хлопців, з 212 героїв, що загинули, отримали високе звання. Ми завжди будемо пам’ятати чотирьох патріотів-гвардійців, які на площі Конституції віддали своє життя за спокій та мир українських громадян. 182 військовослужбовця посмертно нагороджені державними нагородами, троє з них, генерал-майор Сергій Кульчицький, лейтенант Богдан Завада і солдат Євген Тельнов удостоєні вищої державної нагороди України, високого звання Героя України”, — повідомив П.Порошенко.

Як повідомляв УНН, П.Порошенко розповів про роль Нацгвардії у звільненні Донбасу.

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