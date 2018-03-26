За час АТО загинули 212 нацвардійців, ще близько 800 зазнали поранень
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. За час проведення антитерористичної операції 212 бійців Національної гвардії загинули, ще 794 бійця зазнали поранень. Про це під час урочистих заходів з нагоди відзначення 4-ї річниці Національної гвардії України заявив Президент України Петро Порошенко, передає кореспондент УНН.
“За час проведення антитерористичної операції 794 бійця Національної гвардії України отримали поранення. Четверо з тих хлопців, з 212 героїв, що загинули, отримали високе звання. Ми завжди будемо пам’ятати чотирьох патріотів-гвардійців, які на площі Конституції віддали своє життя за спокій та мир українських громадян. 182 військовослужбовця посмертно нагороджені державними нагородами, троє з них, генерал-майор Сергій Кульчицький, лейтенант Богдан Завада і солдат Євген Тельнов удостоєні вищої державної нагороди України, високого звання Героя України”, — повідомив П.Порошенко.
Як повідомляв УНН, П.Порошенко розповів про роль Нацгвардії у звільненні Донбасу.