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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

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За бразильского полузащитника "Шахтера" Родригеса предлагают 40 млн долларов

Киев • УНН

 • 21530 просмотра

КИЕВ. 8 января. УНН. Полузащитник "Шахтера" Фред Родригес может покинуть донецкий клуб в зимнее трансферное окно. Футболист сборной Бразилии имеет возможность продолжить карьеру в английской Премьер-лиге, отмечает Daily Star, пишет УНН.

За бразильского полузащитника "Шахтера" Родригеса предлагают 40 млн долларов

Бразильского полузащитника "Шахтера" хотят купить сразу 10 европейских клубов поэтому борьба за него будет серьезной.

"Главными претендентами на 24-летнего хавбека "горняков" является "Манчестер Юнайтед" и лондонский "Арсенал", хотя они столкнутся в конкуренции "Наполи", "Интера","Атлетико Мадрид" и "Валенсией"", - об этом говорится в сообщении.

Как утверждает источник, трансфер Родригеса оценивается в 30 млн фунтов (40 млн долларов). Именно такую ​​сумму, которая удовлетворит "Шахтер", готовы отдать за бразильца МЮ и "Арсенал".

Украинские Национальные Новости

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