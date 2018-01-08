За бразильського півзахисника "Шахтаря" Родрігеса пропонують 40 млн доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. Півзахисник "Шахтаря" Фред Родрігес може покинути донецький клуб в зимове трансферне вікно. Футболіст збірної Бразилії має можливість продовжити кар'єру в англійській Прем'єр-лізі, зазначає Daily Star, пише УНН.
Бразильського півзахисника “Шахтаря” хочуть купити одразу 10 європейських клубів тож боротьба за нього буде серйозною.
“Головними претендентами на 24-річного хавбека „гірників“ є „Манчестер Юнайтед“ і лондонський „Арсенал“, хоча вони зіткнуться в конкуренції з „Наполі“, „Інтер“, „Атлетіко Мадрид“ та „Валенсією“”, — про це йдеться у повідомлені.
Як стверджує джерело, трансфер Родрігеса оцінюється в 30 мільйонів фунтів (40 млн доларів). Саме таку суму, яка задовольнить “Шахтар”, готові віддати за бразильця МЮ і “Арсенал”.