За 8 часов работы запрета на въезд в Украину смогли попасть около тысячи иностранцев
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. Начиная с 00:00 28 августа по состоянию на 08:00 в Украину смогли попасть около тысячи иностранных граждан. Об этом в комментарии УНН рассказал помощник главы Госпогранслужбы Украины - пресс-секретарь Андрей Демченко.
"Если говорить о сегодняшнем дне, то по состоянию на 08:00 на въезд в страну смогли проследить около тысячи иностранных граждан. Они подпадают под исключения, и им не запрещено въезжать в нашу страну. Если говорить о количестве отказов, то это где-то на уровне 50 - столько иностранцев не смогли попасть в нашу страну, поскольку они не подпадают под исключения, установленные правительством", - сказал собеседник УНН.
По его словам, пассажиропоток в предыдущие дни, до начала действия запрета, колебался на уровне 8 тысяч иностранных граждан на въезд в Украину за сутки.
Напомним, правительство Украины 27 августа на внеочередном заседании внесло изменения в постановление №641 "Об установлении карантина и внедрение усиленных противоэпидемических мероприятий". Постановление было опубликовано в 20:21. В нем сказано, что ограничения на въезд иностранных граждан на территорию Украины будут действовать с 00:00 28 августа до 00:00 28 сентября.
Ограничения не коснутся иностранцев, имеющих вид на жительство в Украине, иностранных граждан, следующих транзитом и имеющих документы, подтверждающие выезд в течение двух дней, лиц, обучающихся в украинских вузах, представителей международных миссий или тех, кто прибывает по приглашению дипломатических представительств Украины и др.