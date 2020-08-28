За 8 годин роботи заборони на в'їзд в Україну змогли потрапити близько тисячі іноземців

"Якщо говорити про сьогоднішній день, то станом на 08:00 на в’їзд в країну змогли прослідкувати близько однієї тисячі іноземних громадян. Вони підпадають під виключення, і їм не заборонено в’їжджати в нашу країну. Якщо говорити про кількість відмов, то це десь на рівні 50 - стільки іноземців не змогли потрапити в нашу країну, оскільки вони не підпадають під виключення, встановлені урядом", - сказав співрозмовник УНН.

З його слів, пасажиропотік в попередні дні, до початку дії заборони, коливався на рівні 8 тисяч іноземних громадян на в’їзд в Україну за добу.

Нагадаємо, уряд України 27 серпня на позачерговому засіданні вніс зміни до постанови № 641 "Про встановлення карантину та впровадження посилених протиепідемічних заходів". Постанова була опублікована в 20:21. У ній сказано, що обмеження на в’їзд іноземних громадян на територію України будуть діяти з 00:00 28 серпня до 00:00 28 вересня.

Обмеження не торкнуться іноземців, що мають посвідку на проживання в Україні, іноземних громадян, які прямують транзитом і мають документи, що підтверджують виїзд протягом двох днів, осіб, які навчаються в українських вузах, представників міжнародних місій або тих, хто прибуває на запрошення дипломатичних представництв України та ін.