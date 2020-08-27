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Позачергове засідання уряду: Україна уже завтра закриває кордони для в’їзду іноземців

Київ • УНН

 • 19738 перегляди

КИЇВ. 27 серпня. УНН. На позачерговому засіданні Кабінет міністрів прийняв рішення заборонити в'їзд іноземців в Україну в 00:00 28 серпня 2020 року. Про це у своєму Telegram-каналі написав міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов, передає УНН.

Позачергове засідання уряду: Україна уже завтра закриває кордони для в’їзду іноземців

“Щойно відбулося позачергове засідання Кабінету міністрів України. Уряд прийняв рішення заборонити в'їзд іноземців в Україну в 00:00 28 серпня 2020 року”, - написав Олег Немчінов.

За його словами, вимога не поширюватиметься на осіб, що:

- є родичами першої лінії;
- мають дозвіл на роботу в Україні;
- прямують територією України транзитом та мають документи, що підтверджують виїзд за кордон протягом двох діб;
- прибувають в Україну з метою навчання;
- проходять військову службу на території України;
- постійно чи тимчасово проживають на території України;
- визнані біженцями або особами, які потребують додаткового захисту;
- є працівниками дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні, та членів їх сімей;
- є главами та членами офіційних делегацій іноземних держав, співробітниками міжнародних організацій, а також особами, які їх супроводжують, та в'їжджають в Україну на запрошення Президента України, Верховної Ради України, Кабінету міністрів України, Офісу Президента України, Міністерства закордонних справ;
- є особами, які прибувають в Україні на запрошення Міністерства закордонних справ;
- є водіями та/або членами екіпажу вантажних транспортних засобів, автобусів, що здійснюють регулярні перевезення, членами екіпажів повітряних, морських і річкових суден, членами поїзних і локомотивних бригад;
- є інструкторами збройних сил держав-членів НАТО та держав-учасниць програми НАТО "Партнерство заради миру", які беруть участь у заходах з підготовки підрозділів Збройних Сил України або прибувають по запрошенню міністра оборони України;
- є діячами культури, що прибувають на запрошення закладу культури разом з однією особою, що супроводжує кожного з них;
- прибувають для участі в офіційних спортивних змаганнях, що проходять на території України, та супроводжуючих їх осіб;
- є технічними спеціалістами, які прибувають в Україну на запрошення представників українських підприємств;
- є особами, що здійснюють перевезення гемопоетичних стовбурових клітин для трансплантації;
- прибувають на лікуванні до закладів охорони здоров'я України.

“Ці обмеження діятимуть до 00:00 28 вересня 2020 року”, - додав Олег Немчінов.

Нагадаємо, уряд закрив кордони для в’їзду іноземців до кінця вересня.

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