Внеочередное заседание правительства: Украина уже завтра закрывает границы для въезда иностранцев

"Только что состоялось внеочередное заседание Кабинета министров Украины. Правительство приняло решение запретить въезд иностранцев в Украину в 00:00 28 августа 2020", - написал Олег Немчинов.

По его словам, требование не распространяется на лиц, которые:

- являются родственниками первой линии;

- имеют разрешение на работу в Украине;

- направляются по территории Украины транзитом и имеют документы, подтверждающие выезд за границу в течение двух суток;

- прибывают в Украину с целью обучения;

- проходят военную службу на территории Украины;

- постоянно или временно проживают на территории Украины;

- признанные беженцами или лицами, нуждающимися в дополнительной защите;

- являются работниками дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине, и членов их семей;

- являются главами и членами официальных делегаций иностранных государств, сотрудниками международных организаций, а также лицами, которые их сопровождают, и въезжают в Украину по приглашению Президента Украины, Верховной Рады Украины, Кабинета министров Украины, Офиса Президента Украины, Министерства иностранных дел;

- являются лицами, прибывающими в Украину по приглашению Министерства иностранных дел;

- являются водителями и/или членами экипажа грузовых транспортных средств, автобусов, осуществляющих регулярные перевозки, членами экипажей воздушных, морских и речных судов, членами поездных и локомотивных бригад;

- являются инструкторами вооруженных сил государств-членов НАТО и государств-участников программы НАТО "Партнерство ради мира", которые участвуют в мероприятиях по подготовке подразделений Вооруженных Сил Украины или прибывают по приглашению министра обороны Украины;

- являются деятелями культуры, прибывающими по приглашению учреждения культуры вместе с одним лицом, которое сопровождает каждого из них;

- прибывают для участия в официальных спортивных соревнованиях, проходящих на территории Украины, и сопровождающих их лиц;

- являются техническими специалистами, прибывающими в Украину по приглашению представителей украинских предприятий;

- являются лицами, осуществляющими перевозки гемопоэтических стволовых клеток для трансплантации

- прибывают на лечении в учреждения здравоохранения Украины.

"Эти ограничения будут действовать до 00:00 28 сентября 2020 года", - добавил Олег Немчинов.

Напомним, правительство закрыло границы для въезда иностранцев до конца сентября.