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Закриття кордонів: в уряді уточнили, хто зможе в’їжджати в Україну в період обмежень

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 серпня. УНН. Уряд уточнив категорії іноземців, які зможуть в’їжджати в Україну у період з 00:00 годин 28 серпня до 00:00 годин 28 вересня, попри обмеження. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу уряду.

Закриття кордонів: в уряді уточнили, хто зможе в’їжджати в Україну в період обмежень

“Обмеження на в’їзд іноземних громадян на територію України діятимуть з 00:00 годин 28 серпня до 00:00 годин 28 вересня… З метою запобігання поширенню на території України другої хвилі гострої респіраторної хвороби СОVID-19 запроваджуються тимчасові обмеження на в'їзд в Україну іноземцям. Водночас право в’їзду на територію України у період дії тимчасових обмежень матимуть окремі категорії іноземних громадян. Також відповідно до українського законодавства, Голова Державної прикордонної служби може ухвалювати додаткові рішення про контрольований пропуск іноземців через державний кордон”, - йдеться у повідомленні.

Вказано, що відповідно до урядового рішення в’їзд в Україну дозволяється іноземцям, які:

— є родичами першої лінії громадян України;

— мають офіційний діючий дозвіл на роботу в Україні;

— є технічними спеціалістами, які прибувають в Україну на запрошення представників українських підприємств;

— прямують територією України транзитом та мають документи, що підтверджують виїзд за кордон протягом двох діб;

— прибувають в країну з метою навчання;

— проходять військову службу в Збройних Силах;

— постійно або тимчасово проживають в Україні, мають посвідку на постійне або тимчасове проживання в Україні;

— є главами та членами офіційних делегацій іноземних держав, співробітниками міжнародних організацій, а також особами, які їх супроводжують, та в’їжджають в Україну на запрошення Президента України, Верховної Ради, Кабінету міністрів, Офісу Президента, Міністерства закордонних справ.

— є водіями та/або члени екіпажу вантажних транспортних засобів, автобусів, що здійснюють регулярні перевезення, членами екіпажів повітряних, морських і річкових суден, члени поїзних і локомотивних бригад;

— є діячами культури, які прибувають на запрошення закладу культури разом з однією особою, що супроводжує кожного з них;

— прибувають для участі в офіційних спортивних змаганнях, що проходять на території України, та супроводжуючих осіб;

— є особами, які здійснюють перевезення гемопоетичних стовбурових клітин для трансплантації;

— прибувають на лікування до закладів охорони здоров'я України;

— визнані біженцями або особами, які потребують додаткового захисту;

— є дипломатами, працівниками консульських установ, представництв офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні, та члени їх сімей або є особами, які прибувають на запрошення Міністерства закордонних справ України;

— є інструкторами збройних сил держав-членів НАТО та держав-учасниць програми НАТО "Партнерство заради миру", які беруть участь у заходах з підготовки підрозділів Збройних Сил України або прибувають на запрошення Міністерства оборони.

Вказано, що зазначені категорії іноземних громадян повинні мати страховий поліс для покриття можливих витрат, пов'язаних з лікуванням СОVID-19 та обсервацією (виданий страховою компанією, яка має представництво в Україні).

Нагадаємо, на позачерговому засіданні Кабінет міністрів прийняв рішення заборонити в'їзд іноземців в Україну в 00:00 28 серпня 2020 року.

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