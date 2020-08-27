Закрытие границ: в правительстве уточнили, кто сможет въезжать в Украину в период ограничений

КИЕВ. 27 августа. УНН. Правительство уточнило категории иностранцев, которые смогут въезжать в Украину в период с 00:00 часов 28 августа до 00:00 часов 28 сентября, несмотря на ограничения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу правительства.