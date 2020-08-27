Закрытие границ: в правительстве уточнили, кто сможет въезжать в Украину в период ограничений
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. Правительство уточнило категории иностранцев, которые смогут въезжать в Украину в период с 00:00 часов 28 августа до 00:00 часов 28 сентября, несмотря на ограничения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу правительства.
"Ограничения на въезд иностранных граждан на территорию Украины будут действовать с 00:00 часов 28 августа до 00:00 часов 28 сентября ... С целью предотвращения распространения на территории Украины второй волны острой респираторной болезни СОVID-19 вводятся временные ограничения на въезд в Украина иностранцам. В то же время право въезда на территорию Украины в период действия временных ограничений будут иметь отдельные категории иностранных граждан. Также согласно украинскому законодательству, Председатель Государственной пограничной службы может принимать дополнительные решения о контролируемом пропуске иностранцев через государственную границу", - говорится в сообщении.
Указано, что в соответствии с правительственным решением въезд в Украину разрешается иностранцам, которые:
- являются родственниками первой линии граждан Украины;
- имеют официальное действующее разрешение на работу в Украине;
- являются техническими специалистами, прибывающими в Украину по приглашению представителей украинских предприятий;
- направляются по территории Украины транзитом и имеют документы, подтверждающие выезд за границу в течение двух суток;
- прибывают в страну с целью обучения;
- проходят военную службу в Вооруженных Силах;
- постоянно или временно проживают в Украине, имеют вид на постоянное или временное жительство в Украине;
- являются главами и членами официальных делегаций иностранных государств, сотрудниками международных организаций, а также лицами, которые их сопровождают, и въезжают в Украину по приглашению Президента Украины, Верховной Рады, Кабинета министров, Офиса Президента, Министерства иностранных дел.
- являются водителями и/или членами экипажа грузовых транспортных средств, автобусов, осуществляющих регулярные перевозки, членами экипажей воздушных, морских и речных судов, членами поездных и локомотивных бригад;
- являются деятелями культуры, которые прибывают по приглашению учреждения культуры вместе с одним лицом, котрое сопровождает каждого из них;
- прибывают для участия в официальных спортивных соревнованиях, проходящих на территории Украины, и сопровождающих лиц;
- являются лицами, осуществляющими перевозки гемопоэтических стволовых клеток для трансплантации;
- прибывают на лечение в учреждения здравоохранения Украины;
- признанные беженцами или лицами, нуждающимися в дополнительной защите;
- являются дипломатами, работниками консульских учреждений, представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине, и члены их семей или являются лицами, прибывающими по приглашению Министерства иностранных дел Украины;
- являются инструкторами вооруженных сил государств-членов НАТО и государств-участников программы НАТО "Партнерство ради мира", которые участвуют в мероприятиях по подготовке подразделений Вооруженных Сил Украины или прибывают по приглашению Министерства обороны.
Указано, что указанные категории иностранных граждан должны иметь страховой полис для покрытия возможных расходов, связанных с лечением СОVID-19 и обсервацией (выданный страховой компанией, которая имеет представительство в Украине).
Напомним, на внеочередном заседании Кабинет министров принял решение запретить въезд иностранцев в Украину в 00:00 28 августа 2020 года.