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Закрытие границ: в правительстве уточнили, кто сможет въезжать в Украину в период ограничений

Киев • УНН

 • 17633 просмотра

КИЕВ. 27 августа. УНН. Правительство уточнило категории иностранцев, которые смогут въезжать в Украину в период с 00:00 часов 28 августа до 00:00 часов 28 сентября, несмотря на ограничения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу правительства.

Закрытие границ: в правительстве уточнили, кто сможет въезжать в Украину в период ограничений

"Ограничения на въезд иностранных граждан на территорию Украины будут действовать с 00:00 часов 28 августа до 00:00 часов 28 сентября ... С целью предотвращения распространения на территории Украины второй волны острой респираторной болезни СОVID-19 вводятся временные ограничения на въезд в Украина иностранцам. В то же время право въезда на территорию Украины в период действия временных ограничений будут иметь отдельные категории иностранных граждан. Также согласно украинскому законодательству, Председатель Государственной пограничной службы может принимать дополнительные решения о контролируемом пропуске иностранцев через государственную границу", - говорится в сообщении.

Указано, что в соответствии с правительственным решением въезд в Украину разрешается иностранцам, которые:

- являются родственниками первой линии граждан Украины;

- имеют официальное действующее разрешение на работу в Украине;

- являются техническими специалистами, прибывающими в Украину по приглашению представителей украинских предприятий;

- направляются по территории Украины транзитом и имеют документы, подтверждающие выезд за границу в течение двух суток;

- прибывают в страну с целью обучения;

- проходят военную службу в Вооруженных Силах;

- постоянно или временно проживают в Украине, имеют вид на постоянное или временное жительство в Украине;

- являются главами и членами официальных делегаций иностранных государств, сотрудниками международных организаций, а также лицами, которые их сопровождают, и въезжают в Украину по приглашению Президента Украины, Верховной Рады, Кабинета министров, Офиса Президента, Министерства иностранных дел.

- являются водителями и/или членами экипажа грузовых транспортных средств, автобусов, осуществляющих регулярные перевозки, членами экипажей воздушных, морских и речных судов, членами поездных и локомотивных бригад;

- являются деятелями культуры, которые прибывают по приглашению учреждения культуры вместе с одним лицом, котрое сопровождает каждого из них;

- прибывают для участия в официальных спортивных соревнованиях, проходящих на территории Украины, и сопровождающих лиц;

- являются лицами, осуществляющими перевозки гемопоэтических стволовых клеток для трансплантации;

- прибывают на лечение в учреждения здравоохранения Украины;

- признанные беженцами или лицами, нуждающимися в дополнительной защите;

- являются дипломатами, работниками консульских учреждений, представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине, и члены их семей или являются лицами, прибывающими по приглашению Министерства иностранных дел Украины;

- являются инструкторами вооруженных сил государств-членов НАТО и государств-участников программы НАТО "Партнерство ради мира", которые участвуют в мероприятиях по подготовке подразделений Вооруженных Сил Украины или прибывают по приглашению Министерства обороны.

Указано, что указанные категории иностранных граждан должны иметь страховой полис для покрытия возможных расходов, связанных с лечением СОVID-19 и обсервацией (выданный страховой компанией, которая имеет представительство в Украине).

Напомним, на внеочередном заседании Кабинет министров принял решение запретить въезд иностранцев в Украину в 00:00 28 августа 2020 года.

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