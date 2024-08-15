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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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За 21 тысячу евро обещал переправить мужчину в Европу: разоблачили чиновника кинологического центра

За 21 тысячу евро обещал переправить мужчину в Европу: разоблачили чиновника кинологического центра

Киев  •  УНН

15 августа 2024, 06:51  •  6808 просмотра

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Правоохранители задержали чиновника кинологического учебного центра, который пытался организовать нелегальную переправку мужчины в Европу за 21 тысячу евро. Подозреваемому грозит до 9 лет лишения свободы.

Правоохранители разоблачили должностное лицо кинологического учебного центра, который хотел наладить канал переправки мужчин за границу. За 21 тысячу евро он обещал переправить жителя Львовской области в Европу. Об этом сообщает ГБР, передает УНН.

В начале июля этого года должностное лицо предложило мужчине за 21 тысячу евро перевести его через государственную границу. Большую сумму должностное лицо объяснило срочностью и сложностью задачи. Он также пообещал помочь в выезде в Европу его знакомым.

По плану, мужчина должен был самостоятельно добраться до города Чоп на Закарпатье, откуда, пока не установленные сопровождающие, должны были переправить его пешком за пределы пунктов пропуска. Должностное лицо посоветовало мужчине взять с собой подходящую для походов одежду и обувь, рассказали в ГБР.

Передача денег должна была состояться 11 августа возле автовокзала во Львове. Забрать средства попросил своего знакомого, который не знал о "схеме". После получения средств от посредника должностное лицо было задержано правоохранителями.

Ему сообщено о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до девяти лет.

Суд избрал задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

Расследование продолжается, устанавливается полный круг причастных лиц.

На Прикарпатье правоохранитель за 10 тыс. долларов переправлял уклонистов в Румынию9 августа 2024, 10:59 • 20593 просмотра

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Криминал и ЧП
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derzhavne-biuro-rozsliduvan-ukrainaГосударственное бюро расследований Украины
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