За 2024 год Министерство здравоохранения Украины обеспечило медучреждения 3650 новыми генераторами
Киев • УНН
Минздрав поставил 3650 новых генераторов в медицинские учреждения Украины за 2024 год. Сейчас медучреждения имеют 11820 генераторов, 1185 станций Starlink и более 90 учреждений оснащены солнечными панелями.
В прошлом году Министерство здравоохранения Украины скоординировало поставки 3650 новых генераторов в медицинские учреждения страны благодаря сотрудничеству с международными партнерами и благотворителями.
Об этом сообщает Минздрав, передает УНН.
Детали
Одним из условий для контрактирования с НСЗУ является наличие в больницах со стационарными отделениями не менее одного генератора.
Сейчас медучреждения имеют 11 820 генераторов. Особое внимание уделяется обеспечению автономности 636 больниц, которые входят в способную сеть.
297 - являются полностью автономными - они имеют собственные котельные, скважины и генераторы;
561 - имеет резервный источник теплоснабжения (котельной);
376 - имеют собственные скважины.
636 - снабжены генераторами.
Для поддержания связи с электронной системой здравоохранения во время сбоев электроснабжения в некоторых больницах установлены станции спутникового интернета.
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Сейчас в медучреждениях работает 1185 станций Starlink, обеспечивающих стабильную коммуникацию в условиях отключений.
Особое внимание уделяется экологическим и альтернативным источникам энергии. Более 90 медицинских учреждений уже имеют солнечные панели с аккумуляторами для хранения энергии. В 193 учреждения было поставлено 1295 аккумуляторов Tesla для сохранения энергии, получаемой от солнечных панелей.
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В этом году в Украину поступили 5876 солнечных панелей от ВБФ «Луч надежды».
Сейчас идет процесс монтажа в 18 медучреждениях.
В рамках проекта Минздрава и Всемирного банка и «Укрепление системы здравоохранения и сохранения жизни» (HEAL) в 130 объектах первичной медпомощи продолжается установка фотовольтаических электростанций, которые состоят из солнечных панелей, инверторов и аккумуляторных батарей