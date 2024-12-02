Как пользоваться генератором безопасно: спасатели дали советы
Киев • УНН
В ГСЧС обнародовали важные правила безопасного пользования генератором во время отключений электроэнергии. Среди основных требований - размещение устройства на расстоянии 6 метров от здания и регулярные перерывы в работе.
Во время отключений электроэнергии особенно полезным устройством является генератор. Однако, его использование требует строгого соблюдения правил безопасности, ведь неправильная эксплуатация может привести к опасным ситуациям. В ГСЧС обнародовали простые и важные правила пользования генератором, пишет УНН.
Как использовать генератор безопасно?
Генератор выделяет угарный газ, поэтому должен стоять только на улице минимум в 6 метрах от дверей и окон.
Защищайте его от осадков и не включайте, если на улице очень влажно.
Не заправляйте генератор, если двигатель включен или неохлажден.
Отключайте на 30 минут каждые 5 часов работы.
Ограничьте доступ животным и детям.
Напомним
Опытные украинские предприниматели начинают готовиться к отсутствию электроснабжения заранее - закупают генераторы, зарядные станции, установки Starlink.