Как пользоваться генератором безопасно: спасатели дали советы

Во время отключений электроэнергии особенно полезным устройством является генератор. Однако, его использование требует строгого соблюдения правил безопасности, ведь неправильная эксплуатация может привести к опасным ситуациям. В ГСЧС обнародовали простые и важные правила пользования генератором, пишет УНН.

Как использовать генератор безопасно?

Генератор выделяет угарный газ, поэтому должен стоять только на улице минимум в 6 метрах от дверей и окон.

Защищайте его от осадков и не включайте, если на улице очень влажно.

Не заправляйте генератор, если двигатель включен или неохлажден.

Отключайте на 30 минут каждые 5 часов работы.

Ограничьте доступ животным и детям.

Напомним

Опытные украинские предприниматели начинают готовиться к отсутствию электроснабжения заранее - закупают генераторы, зарядные станции, установки Starlink.