За 2024 рік Міністерство охорони здоров’я України забезпечило медзаклади 3650 новими генераторами
Київ • УНН
МОЗ поставило 3650 нових генераторів у медичні заклади України за 2024 рік. Наразі медзаклади мають 11820 генераторів, 1185 станцій Starlink та понад 90 установ оснащені сонячними панелями.
Торік Міністерство охорони здоров’я України скоординувало постачання 3650 нових генераторів у медичні заклади країни завдяки співпраці з міжнародними партнерами та благодійниками.
Про це повідомляє МОЗ, передає УНН.
Деталі
Однією з умов для контрактування із НСЗУ є наявність у лікарнях зі стаціонарними відділеннями щонайменше одного генератора.
Наразі медзаклади мають 11 820 генераторів. Особлива увага приділяється забезпеченню автономності 636 лікарень, які входять до спроможної мережі.
297 – є повністю автономними – вони мають власні котельні, свердловини та генератори;
561 – має резервне джерело теплопостачання (котельнею);
376 – мають власні свердловини.
636 – забезпечені генераторами.
Для підтримки зв’язку з електронною системою охорони здоров’я під час збоїв електропостачання в деяких лікарнях встановлені станції супутникового інтернету.
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Наразі в медзакладах працює 1185 станцій Starlink, що забезпечують стабільну комунікацію в умовах відключень.
Особлива увага приділяється екологічним та альтернативним джерелам енергії. Більше 90 медичних установ вже мають сонячні панелі з акумуляторами для зберігання енергії. У 193 заклади було поставлено 1295 акумуляторів Tesla для збереження енергії, що отримується від сонячних панелей.
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Цьогоріч в Україну надійшли 5876 сонячних панелей від ВБФ "Промінь надії".
Наразі триває процес монтажу у 18 медзакладах.
У межах проєкту МОЗ та Світового банку та "Зміцнення системи охорони здоров’я та збереження життя" (HEAL) у 130 обʼєктах первинної меддопомоги триває встановлення фотовольтаїчних електростанцій, які складаються із сонячних панелей, інверторів та акумуляторних батарей