За 2024 рік Міністерство охорони здоров’я України забезпечило медзаклади 3650 новими генераторами

Торік Міністерство охорони здоров’я України скоординувало постачання 3650 нових генераторів у медичні заклади країни завдяки співпраці з міжнародними партнерами та благодійниками.

Про це повідомляє МОЗ, передає УНН.

Деталі

Однією з умов для контрактування із НСЗУ є наявність у лікарнях зі стаціонарними відділеннями щонайменше одного генератора.

Наразі медзаклади мають 11 820 генераторів. Особлива увага приділяється забезпеченню автономності 636 лікарень, які входять до спроможної мережі.

297 – є повністю автономними – вони мають власні котельні, свердловини та генератори;

561 – має резервне джерело теплопостачання (котельнею);

376 – мають власні свердловини.

636 – забезпечені генераторами.

Для підтримки зв’язку з електронною системою охорони здоров’я під час збоїв електропостачання в деяких лікарнях встановлені станції супутникового інтернету.

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Наразі в медзакладах працює 1185 станцій Starlink, що забезпечують стабільну комунікацію в умовах відключень.

Особлива увага приділяється екологічним та альтернативним джерелам енергії. Більше 90 медичних установ вже мають сонячні панелі з акумуляторами для зберігання енергії. У 193 заклади було поставлено 1295 акумуляторів Tesla для збереження енергії, що отримується від сонячних панелей.

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Цьогоріч в Україну надійшли 5876 сонячних панелей від ВБФ "Промінь надії".

Наразі триває процес монтажу у 18 медзакладах.

У межах проєкту МОЗ та Світового банку та "Зміцнення системи охорони здоров’я та збереження життя" (HEAL) у 130 обʼєктах первинної меддопомоги триває встановлення фотовольтаїчних електростанцій, які складаються із сонячних панелей, інверторів та акумуляторних батарей