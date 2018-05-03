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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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За 11 дней виявилено более 7 тыс. нарушений на пассажирском транспорте

Киев • УНН

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КИЕВ. 3 мая. УНН. В течение 11 дней патрульная полиция Украины выявила более 7 тыс. нарушений, допущенных водителями пассажирского транспорта. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-служба патрульной полиции Украины, передает УНН.

За 11 дней виявилено более 7 тыс. нарушений на пассажирском транспорте

"За период проведения комплекса мероприятий "Перевозчик" полицейские оформили 7029 административных материалов за нарушения, допущенные водителями автобусов. Самые распространенные из них - перевозки пассажиров сверх установленного количества, несоблюдение требований дорожных знаков и разметки, пренебрежение правилами остановки во время посадки и высадки пассажиров, наличие технических неисправностей транспортных средств, управление водителями без необходимых документов, отклонения от определенного маршрута движения и незаезд на автостанцию, управление автобусами, которые не прошли обязательный технический контроль", - говорится в сообщении.

В общем полицейские проверили около 36 000 единиц транспорта, среди них 1736 автобусов, предназначенных для перевозки организованных групп детей.

Во время мероприятий полицейские проводят профилактические беседы с водителями и перевозчиками относительно неукоснительного соблюдения требований Правил дорожного движения и Правил перевозки пассажиров.

Напомним, с 20 апреля на дорогах Украины продолжаются мероприятия по проверке транспортных средств, предоставляющих услуги по пассажирским перевозкам.

Как сообщал УНН, из-за масштабных ДТП 16-17 апреля с участием транспорта общего пользования и многочисленных потерь и травмирования людей полиция проверит техническое состояние пассажирского парка.

Напомним, 17 апреля в Кривом Роге в ДТП с участием легкового автомобиля, маршрутного микроавтобуса и автобуса, который перевозил сотрудников одного из городских предприятий, погибли восемь человек и пострадало 21 человек.

Днем ранее в Луганской области в результате ДТП телесные повреждения получили десять человек, еще десять травмированы в Одессе, в результате столкновения грузовика с маршрутным такси.

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