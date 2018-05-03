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За 11 днів виявилено понад 7 тис. порушень на пасажирському транспорті

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 травня. УНН. Упродовж 11 днів патрульна поліція України виявила понад 7 тис. порушень, допущених водіями пасажирського транспорту. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-служба патрульної поліції України, передає УНН.

За 11 днів виявилено понад 7 тис. порушень на пасажирському транспорті

"За період проведення комплексу заходів “Перевізник” поліцейські оформили 7029 адміністративних матеріалів за порушення, допущені водіями автобусів. Найпоширеніші з них – перевезення пасажирів понад встановлену кількість, недотримання вимог дорожніх знаків та розмітки, нехтування правилами зупинки під час посадки та висадки пасажирів, наявність технічних несправностей транспортних засобів, керування водіями без необхідних документів, відхилення від визначеного маршруту руху та незаїзд на автостанцію, керування автобусами, які не пройшли обов’язковий технічний контроль", - йдеться у повідомленні.

Загалом поліцейські перевірили близько 36 тисяч одиниць транспорту, з-поміж них 1736 автобусів, призначених для перевезення організованих груп дітей.

Під час заходів поліцейські проводять профілактичні бесіди з водіями та перевізниками щодо неухильного дотримання вимог Правил дорожнього руху та Правил перевезення пасажирів.

Нагадаємо, із 20 квітня на дорогах України тривають заходи з перевірки транспортних засобів, що надають послуги з пасажирських перевезень.

Як повідомляв УНН, через масштабні ДТП 16-17 квітня за участю транспорту загального користування і чисельних втрат і травмування людей поліція перевірить технічний стан пасажирського парку.

Нагадаємо, 17 квітня у Кривому Розі у ДТП за участю легкового автомобіля, маршрутного мікроавтобуса та автобуса, який перевозив співробітників одного з міських підприємств, загинуло вісім людей та постраждала 21 особа.

Днем раніше у Луганській області внаслідок ДТП тілесні ушкодження отримали десять людей, ще десятеро були травмовані в Одесі, внаслідок зіткнення вантажівки з маршрутним таксі.

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