За 10 тыс. долларов обещал устроить на работу ради бронирования: в Киеве задержали преподавателя университета

В Киеве задержали 38-летнего преподавателя частного университета, который за 10 тысяч долларов обещал устроить мужчину на работу взрывотехником ради бронирования. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры и полицию Киева.

Детали

Как сообщается, преподаватель частного высшего учебного заведения столицы за деньги обещал устроить мужчину на одно из предприятий, которое занимается гуманитарным разминированием.

Свои услуги он оценил в 10 тыс. долларов США. За эти деньги, пользуясь своими связями, он обещал сначала помочь в положительном прохождении экзаменов, а дальше получить должность взрывотехника.

На этой должности мужчине обещали зарплату более 60 тыс. грн, бронирование, а также командировки за границу.

Во время встреч с мужчиной преподаватель сообщал, что документы для трудоустройства и 10 тыс. долларов США нужно передавать именно сейчас, поскольку уже набирается группа в количестве 20-ти человек, из которых 19 уже есть. По его словам, у него есть "свой человек" в одном из государственных органов, который поможет трудоустроиться взрывотехником.

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Правоохранители задокументировали факт передачи работнику университета 10 тыс. долларов США после чего его задержали и объявили подозрение в получении неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, соединенное с вымогательством такой выгоды (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).

Ему грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества.