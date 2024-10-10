За 10 тис. доларів обіцяв влаштувати на роботу заради бронювання: у Києві затримали викладача університету
Київ • УНН
Викладач приватного університету обіцяв за $10 тис. влаштувати чоловіка вибухотехніком для отримання бронювання. Його затримали під час передачі грошей і оголосили підозру.
У Києві затримали 38-річного викладача приватного університету, який за 10 тисяч доларів обіцяв влаштувати чоловіка на роботу вибухотехніком заради бронювання. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури та поліцію Києва.
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Як повідомляється, викладач приватного вищого навчального закладу столиці за гроші обіцяв влаштувати чоловіка до одного з підприємств, яке займається гуманітарним розмінуванням.
Свої послуги він оцінив у 10 тис. доларів США. За ці гроші, користуючись своїми зв’язками, він обіцяв спочатку допомогти у позитивному проходженні іспитів, а далі отримати посаду вибухотехніка.
На цій посаді чоловіку обіцяли зарплату понад 60 тис. грн, бронювання, а також відрядження за кордон.
Під час зустрічей із чоловіком викладач повідомляв, що документи для працевлаштування та 10 тис. доларів США потрібно передавати саме зараз, оскільки вже набирається група у кількості 20-ти осіб, з яких 19 вже є. З його слів, у нього є "своя людина" в одному з державних органів, яка допоможе працевлаштуватись вибухотехніком.
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Правоохоронці задокументували факт передачі працівнику університету 10 тис. доларів США після чого його затримали та оголосили підозру в одержанні неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди (ч. 3 ст. 369-2 КК України).
Йому загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна.