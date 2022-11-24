Зеленский назначил руководителя управления СБУ во Львовской области
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Президент Владимир Зеленский назначил Вадима Онищенко начальником управления Службы безопасности Украины во Львовской области. Соответствующий указ №797/2022 опубликован на сайте главы государства, передает УНН.
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"Назначить Онищенко Вадима Николаевича начальником управления Службы безопасности Украины во Львовской области", – говорится в указе.
Напомним
17 ноября Владимир Зеленский назначил новых начальников управлений Службы безопасности Украины в Житомирской, Кировоградской и Тернопольской областях.