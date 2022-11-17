Зеленський призначив начальників управлінь СБУ у трьох областях
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Президент Володимир Зеленський призначив нових начальників управлінь Служби безпеки України в Житомирській, Кіровоградській і Тернопільській областях. Відповідні укази опубліковано на сайті глави держави, передає УНН.
Деталі
Начальником управління СБУ в Житомирській області призначено Володимира Компаніченка, в Кіровоградській – Сергія Кононенка, в Тернопільській – Василя Дем'янчука.
Нагадаємо
17 листопада Володимир Зеленський призначив колишнього Генерального прокурора Ірину Венедіктову послом України у Швейцарії.