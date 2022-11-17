Зеленский назначил начальников управлений СБУ в трех областях
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Президент Владимир Зеленский назначил новых начальников управления Службы безопасности Украины в Житомирской, Кировоградской и Тернопольской областях. Соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства, передает УНН.
Детали
Начальником управления СБУ в Житомирской области назначен Владимир Компаниченко, в Кировоградской – Сергей Кононенко, в Тернопольской – Василий Демьянчук.
Напомним
17 ноября Владимир Зеленский назначил бывшего Генерального прокурора Ирину Венедиктову послом Украины в Швейцарии.