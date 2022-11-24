Зеленський призначив керівника управління СБУ на Львівщині
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Президент Володимир Зеленський призначив Вадима Онищенка начальником управління Служби безпеки України у Львівській області. Відповідний указ №797/2022 опубліковано на сайті глави держави, передає УНН.
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"Призначити Онищенка Вадима Миколайовича начальником управління Служби безпеки України у Львівській області", ідеться в указі.
Нагадаємо
17 листопада Володимир Зеленський призначив нових начальників управлінь Служби безпеки України в Житомирській, Кіровоградській і Тернопільській областях.