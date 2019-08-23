Из водоема в Киеве достали тело молодого мужчины
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. Сегодня в парке Нивки в Киеве из природного водоема извлечено тело мужчины. Об этом сообщила пресс-служба главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в г. Киеве, передает УНН.
Так, 23 августа в 11:31 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступил сигнал, что в парке Нивки, в природном водоеме, находится тело человека.
Спасатели достали тело утопленника мужского пола 1998 года рождения из водоема и передали работникам полиции.
Сейчас обстоятельствами трагедии занимаются правоохранительные органы.
Напомним, с начала августа на водоемах Украины погибли уже 70 человек.