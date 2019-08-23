З водойми у Києві дістали тіло молодого чоловіка
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Сьогодні у парку Нивки у Києві з природньої водойми дістали тіло чоловіка. Про це повідомила пресслужба головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у м. Києві, передає УНН.
Так, 23 серпня об 11:31 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшов сигнал, що в парку Нивки, у природній водоймі, перебуває тіло людини.
Рятувальники дістали тіло потопельника чоловічої статі 1998 року народження з водойми та передали працівникам поліції.
Зараз обставинами трагедії займаються правоохоронні органи.
Нагадаємо, з початку серпня на водоймах України загинули вже 70 людей.