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З водойми у Києві дістали тіло молодого чоловіка

З водойми у Києві дістали тіло молодого чоловіка

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 серпня. УНН. Сьогодні у парку Нивки у Києві з природньої водойми дістали тіло чоловіка. Про це повідомила пресслужба головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у м. Києві, передає УНН.

Так, 23 серпня об 11:31 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшов сигнал, що в парку Нивки, у природній водоймі, перебуває тіло людини.

Рятувальники дістали тіло потопельника чоловічої статі 1998 року народження з водойми та передали працівникам поліції.

Зараз обставинами трагедії займаються правоохоронні органи.

Нагадаємо, з початку серпня на водоймах України загинули вже 70 людей.

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