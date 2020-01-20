Из Украины в ЕС хотели вывезти столетнюю энциклопедию и коллекцию марок
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. На границе с Венгрией пограничники обнаружили книги и коллекцию марок, которые могут представлять культурную ценность. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Госпогранслужбы.
Инцидент произошел ночью в пункте пропуска "Лужанка".
"Пять томов "Большой Советской энциклопедии", датированных 1926 и 1927 годами, и коллекцию из 212 почтовых марок перевозила среди личных вещей 45-летняя гражданка Украины. Женщина направлялась в соседнюю Венгрию как пассажирка одного из микроавтобусов", - говорится в сообщении.
Сейчас обнаруженные предметы изъяты и переданы для проведения экспертизы с целью установления их культурной или исторической ценности.
Напомним, в ОАЭ самолетом хотели контрабандой из Украины перевезти двух соколов.