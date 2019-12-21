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До ОАЕ літаком хотіли контрабандою з України перевезти двох соколів

До ОАЕ літаком хотіли контрабандою з України перевезти двох соколів

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 грудня. УНН. Співробітник міжнародного аеропорту "Бориспіль" під Києвом намагався передати на борт літака в ОАЕ двох живих соколів, наразі контрабандист втік, його шукають. Про це повідомив голова Державної митної служби Максим Нефьодов на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

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"Вночі в Борисполі співробітник аеропорту намагався передати на борт літака в ОАЕ двох живих соколів. Ціна на них біля 10 тис. дол. за штуку. Пташки врятовані спільно новою митницей і Державною прикордонною службою і передані до КСК "Магнат". Птахо-контрабандист фізично втік, його шукають (особа відома, звісно). Отака от контрабанда", - повідомив Нефьодов.

Нагадаємо, на кордоні з Румунією затримали чоловіка, що ховав сигарети серед отрути для пацюків.

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