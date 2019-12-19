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На кордоні з Румунією затримали чоловіка, що ховав сигарети серед отрути для пацюків

На кордоні з Румунією затримали чоловіка, що ховав сигарети серед отрути для пацюків

Київ • УНН

 • 9869 перегляди

КИЇВ. 19 грудня. УНН. В автомобілі Volkswagen, що прямував до Румунії, прикордонники виявили сигарети, що були приховані серед отрути для пацюків. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ДПСУ.

“В пункті пропуску „Порубне“ прикордонники Чернівецького загону виявили українця, який приховав сигарети серед отрути для пацюків та в балонах для холодоагенту. Чоловік учора на автомобілі Volkswagen прямував до Румунії”, — йдеться у повідомленні.

Вказано, що під час перетину кордону прикордонники разом з митниками провели поглиблений огляд автівки, адже запідозрили, що водій щось приховує від правоохоронців.

“Виявилося, що винахідливий українець приховав сигарети у п’яти ящиках з отрутою для пацюків. Крім того, всередині шести балонів, призначених для холодоагенту, замість речовини теж знаходились сигарети. Усього зі сховків дістали понад тисячу пачок сигарет”, — повідомили у пресслужбі.

Зазначається, що тютюнові вироби, оцінені у понад 26 тисяч гривень, правоохоронці вилучили, а чоловіка притягнули до відповідальності.

Нагадаємо, румуни виявили рекордну контрабанду в 4,5 млн сигарет за інформацією з України.

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