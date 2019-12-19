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На границе с Румынией задержали мужчину, который прятал сигареты среди яда для крыс

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 19 декабря. УНН. В автомобиле Volkswagen, направлявшегося в Румынию, пограничники обнаружили сигареты, что были скрыты среди яда для крыс. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс служба ГПСУ.

"В пункте пропуска "Порубное" пограничники Черновицкого отряда обнаружили украинца, который скрыл сигареты среди яда для крыс и в баллонах для хладагента. Мужчина вчера на автомобиле Volkswagen направлялся в Румынию", - говорится в сообщении.

Указано, что при пересечении границы пограничники вместе с таможенниками провели углубленный осмотр автомобиля, ведь заподозрили, что водитель что-то скрывает от правоохранителей.

"Оказалось, что изобретательный украинец скрыл сигареты в пяти ящиках с ядом для крыс. Кроме того, внутри шести баллонов, предназначенных для хладагента, вместо вещества тоже находились сигареты. Всего с тайников достали более тысячи пачек сигарет", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что табачные изделия, оценены в более 26 тыс. гривен, правоохранители изъяли, а мужчину привлекли к ответственности.

Напомним, румыны обнаружили рекордную контрабанду в 4,5 млн сигарет по информации из Украины.

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