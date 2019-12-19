На границе с Румынией задержали мужчину, который прятал сигареты среди яда для крыс

"В пункте пропуска "Порубное" пограничники Черновицкого отряда обнаружили украинца, который скрыл сигареты среди яда для крыс и в баллонах для хладагента. Мужчина вчера на автомобиле Volkswagen направлялся в Румынию", - говорится в сообщении.

Указано, что при пересечении границы пограничники вместе с таможенниками провели углубленный осмотр автомобиля, ведь заподозрили, что водитель что-то скрывает от правоохранителей.

"Оказалось, что изобретательный украинец скрыл сигареты в пяти ящиках с ядом для крыс. Кроме того, внутри шести баллонов, предназначенных для хладагента, вместо вещества тоже находились сигареты. Всего с тайников достали более тысячи пачек сигарет", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что табачные изделия, оценены в более 26 тыс. гривен, правоохранители изъяли, а мужчину привлекли к ответственности.

Напомним, румыны обнаружили рекордную контрабанду в 4,5 млн сигарет по информации из Украины.