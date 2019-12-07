Рекордна контрабанда: за інформацією з України румуни виявили 4,5 млн сигарет
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Виявлення на кордоні в Україні в технічному папері близько 200 тисяч пачок сигарет допомогло викрити канал контрабанди і знайти нелегальну тютюнову партію на румунських складах. Про це УНН повідомили у пресслужбі ДПСУ.
Йдеться про затримання у пункті пропуску "Порубне" на кордоні з Румунією величезної партії тютюнових виробів, що сталося кілька днів тому. Сигарети знайшли всередині 60 з 63 рулонів технічного паперу, який з Росії в Румунію везли у причепі вантажівки чеської реєстрації.
Українські прикордонники поділилися з румунськими колегами інформацією про цю контрабанду.
"Невдовзі прикордонники Румунії листом повідомили про успішну реалізацію інформації української сторони. Румунські правоохоронці теж виявили рулони, начебто, паперу, які слугували тайниками. Вони зберігалися в складських приміщеннях в районі румунського населеного пункту Орадеа. Демонтувавши "рулони", з них видобули 227 000 пачок (4,540 000 штук) сигарет чотирьох різних найменувань без акцизних марок", - додали прикордонники.
Нагадаємо, з Росії до ЄС везли рекордну партію сигарет через Україну.