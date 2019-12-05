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З Росії до ЄС везли рекордну партію сигарет через Україну

З Росії до ЄС везли рекордну партію сигарет через Україну

Київ • УНН

 • 16072 перегляди

КИЇВ. 5 грудня. УНН. Українські прикордонники завадили контрабандним сигаретам потрапити з Росії до Румунії. Про це УНН повідомили у пресслужбі Чернівецького прикордонного загону.

"У Чернівецькій області, на кордоні з Румунією, прикордонники виявили рекордну партію сигарет. Тютюн контрабандисти намагалися доправити до Євросоюзу, приховавши у середині рулонів технічного паперу", - повідомили прикордонники.

Вантажівку, чеської реєстрації, за ініціативи прикордонників було виведено із загального потоку для поглибленого огляду. В середині одного із рулонів було знайдено сигарети марки NZ у кількості 370 блоків. Тютюн різних марок й виробників працівники пункту пропуску дістали із 60 рулонів. А їх у причепі було аж 63.

У вантажі знаходилося майже 200 тисяч пачок сигарет. Точну вартість вилученого товару встановлюють експерти. За попередніми підрахунками, мінімальна сума вилученого курива сягає близько 6 мільйонів гривень.

За документами транспортний засіб слідував з Росії до Румунії. За кермом знаходився наш земляк. Наразі на нього складено адміністративний протокол. Сигарети та вантажівку з причепом вилучили правоохоронці.

Нагадаємо, СБУ попередила масштабну контрабанду героїну до Європи.

Українські Національні Новини

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