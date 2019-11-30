СБУ попередила масштабну контрабанду героїну до Європи: що відомо

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КИЇВ. 30 листопада. УНН. На Закарпатті співробітники Служби безпеки України блокували масштабну контрабанду героїну до однієї з країн Євросоюзу, передає УНН із посиланням на пресслужбу СБУ.

У повідомленні зазначено, що на пункті пропуску “Ужгород” правоохоронці спинили автомобіль із будівельними матеріалами. Під час поглибленого огляду транспортного засобу були виявлені приховані у листах клеєної фанери підозрілі пакунки.

"Проведений на місці експрес-аналіз показав, що у пакетах знаходиться героїн. Наразі правоохоронці перевірили частину вантажу, у кожному з оглянутих листів фанери виявлено наркотики. Загальна вага вилучених наркотиків становить 374 кілограми", - йдеться у повідомленні.

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Наразі у межах кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 15 та ч. 3 ст. 305 (замах на контрабанду наркотичних засобів в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії. Встановлюються джерела походження наркотиків, відправники та замовники товару.

Заходи із блокування контрабанди наркотиків проводилися спільно з Держприкордонслужбою та митниками під процесуальним керівництвом прокуратури Закарпатської області.

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